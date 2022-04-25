Эксперт назвал четыре самых частых ошибки в общении с коллегами на новой работе

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Переход на новую работу является своего рода вызовом для человека, так как требует подтверждения его компетенций и знакомства с коллегами. Эксперт по этикету Жаклин Уитмор назвала четыре самых распространенные ошибки, которых следует избегать для успешной адаптации на новом месте.

Так, основной ошибкой нового сотрудника является высокомерие, отметила эксперт. Она назвала непозволительным унижение людей, которые находятся ниже по карьерной лестнице.

— Относитесь к уборщику с тем же уважением, с каким вы относитесь к генеральному директору, — дала совет Уитмор.

Кроме того, она предостерегла от чрезмерной самоуверенности в попытке доказать, что «вы самый умный человек в комнате». Специалист рекомендует стараться увидеть мир глазами других людей, чтобы лучше их понимать.

Также эксперт посоветовала не бояться обращаться к коллегам за советом и не игнорировать их рекомендации. Также, по словам Уитмор, не нужно упускать возможность установить с сотрудниками личный контакт, даже если это потребует усилий. Она уточнила, что социальное взаимодействие с коллективом поможет выполнять работу максимально хорошо и в будущем продвинуться по карьерной лестнице, пишет Lenta.ru.

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