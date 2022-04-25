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Мастер-класс для школьников «Ораторское мастерство: как задавать вопросы, чтобы добывать информацию» пройдет 26 апреля

Оксана Васильева

Сюжет: 

Молодое перо
Общество
Мастер-класс для школьников «Ораторское мастерство: как задавать вопросы, чтобы добывать информацию» пройдет 26 апреля
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В рамках проекта «Молодое Перо» - школа юного журналиста, 26 апреля состоится мастер-класс на тему: «Ораторское мастерство: как задавать вопросы, чтобы добывать информацию».

С учащимися медиаклассов столичных школ встретится: Ирина Комарова - сооснователь школы деловой коммуникации «К v Кубе». Проект является победителем Конкурса Грантов Мэра Москвы и реализуется при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

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