Мастер-класс для школьников «Ораторское мастерство: как задавать вопросы, чтобы добывать информацию» пройдет 26 апреля
Сюжет:Молодое перо
В рамках проекта «Молодое Перо» - школа юного журналиста, 26 апреля состоится мастер-класс на тему: «Ораторское мастерство: как задавать вопросы, чтобы добывать информацию».
С учащимися медиаклассов столичных школ встретится: Ирина Комарова - сооснователь школы деловой коммуникации «К v Кубе». Проект является победителем Конкурса Грантов Мэра Москвы и реализуется при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.