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Систему С-500 «Прометей» запустили в серийное производство

Лейла Алиева

Общество
Систему С-500 «Прометей» запустили в серийное производство
Фото: Минобороны РФ

Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» объявил о запуске системы противовоздушной обороны (ПВО) С-500 «Прометей» в серийное производство. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщил гендиректор предприятия-разработчика и производителя комплекса Ян Новиков.

— В настоящее время организовано серийное производство системы С-500 с использованием последних достижений отечественной науки и техники. Боевые возможности этой системы существенно превосходят возможности ранее созданных ЗРС и ЗРК (зенитно-ракетных систем и комплексов — прим. «ВМ»), — отметил Новиков.

Также он отметил, что «Прометей» вполне может стать основой системы ВКО России. С-500 начнут поставлять в войска в сроки, определенные государственным оборонным заказом, передает РБК.

16 сентября в российские войска начали поставлять современную зенитную ракетную систему С-500 «Прометей» после завершения ее госиспытаний. Новая система разработана с целью поражения всех возможных единиц техники противника на любой скорости и высоте. Специалисты начали готовиться к работам на С-500 с 2017 года. В войсках РФ новая система заменит нынешнюю ЗРС С-400 «Триумф».

До этого стало известно, что Россия впервые в боевых порядках общевойсковых подразделений применила ударных роботов «Уран-9» и «Нерехту» на совместных стратегических учениях «Запад-2021».

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