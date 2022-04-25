Росгвардия отбила атаку бронегруппы ВСУ в Харьковской области

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Росгвардейцы пресекли попытку бронегруппы ВСУ прорваться в населенный пункт в Харьковской области. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Украинские военные сначала обстреляли позиции российских бойцов, а затем восемь танков при поддержке пехоты начали наступление на позиции росгвардии. Более того, подразделение ВСУ также попыталось захватить командно-наблюдательный пункт солдат РФ.

По выявленным целям был открыт огонь.

— В результате огневого поражения противник понес существенные потери и разделился на две группы, одна из которых заняла позиции в заброшенном ангаре, а другая укрылась в лесном массиве. Росгвардейцы открыли огонь по противнику из минометов, спецназовцы Росгвардии вошли противнику во фланг, — говорится в сообщении пресс-службы.

Во время боя российские солдаты с помощью ПТРК «Конкурс» сначала подбили вражеское БМП, а затем прицельным огнем уничтожили и основной состав диверсантов.

Позже спецназовцы Росгвардии обнаружили лесную группу украинских военных, в составе которой было два БТР.

Бронетехника была уничтожена с помощью ПТУР, противник понес большие потери и был вынужден отступить, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что российские ПВО сбили два украинских беспилотника в Рыльском районе Курской области. Ситуация находится под полным контролем региональных властей, пострадавших, жертв и разрушений нет.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.