Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Росгвардия отбила атаку бронегруппы ВСУ в Харьковской области

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Росгвардия отбила атаку бронегруппы ВСУ в Харьковской области
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Росгвардейцы пресекли попытку бронегруппы ВСУ прорваться в населенный пункт в Харьковской области. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Украинские военные сначала обстреляли позиции российских бойцов, а затем восемь танков при поддержке пехоты начали наступление на позиции росгвардии. Более того, подразделение ВСУ также попыталось захватить командно-наблюдательный пункт солдат РФ.

По выявленным целям был открыт огонь.

— В результате огневого поражения противник понес существенные потери и разделился на две группы, одна из которых заняла позиции в заброшенном ангаре, а другая укрылась в лесном массиве. Росгвардейцы открыли огонь по противнику из минометов, спецназовцы Росгвардии вошли противнику во фланг, — говорится в сообщении пресс-службы.

Во время боя российские солдаты с помощью ПТРК «Конкурс» сначала подбили вражеское БМП, а затем прицельным огнем уничтожили и основной состав диверсантов.

Позже спецназовцы Росгвардии обнаружили лесную группу украинских военных, в составе которой было два БТР.

Бронетехника была уничтожена с помощью ПТУР, противник понес большие потери и был вынужден отступить, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что российские ПВО сбили два украинских беспилотника в Рыльском районе Курской области. Ситуация находится под полным контролем региональных властей, пострадавших, жертв и разрушений нет.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Украина вооруженные столкновения Росгвардия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

In hoc signo vinces, или Сим побеждай!

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Самый открытый парламент

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Все мнения
О проекте