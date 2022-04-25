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В двух столичных округах временно изменится схема движения транспорта и работа метро

Араз Салехов

Город
В двух столичных округах временно изменится схема движения транспорта и работа метро
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Северный административный округ Карта всех событий

В центре столицы ожидаются изменения схемы движения наземного транспорта, а также изменения в работе метро. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы.

— Это (изменения в работе московского транспорта — прим. «ВМ») связано с подготовкой и проведением парада Победы, а также мероприятия «Московский мотофестиваль», — говорится в сообщении.

Так, 25 апреля с 21:00 и до окончания репетиции перекроют движение на участках Тверской улицы от Моховой улицы до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой улицы, на 1-й Тверской-Ямской улице от Большой Садовой до улицы Гашека, на съезде на Тверскую улицу со стороны станции метро «Маяковская» (от дома 2, строение 2, до дома 2, строение 1, на 1-й Тверской-Ямской улице).

Ограничения затронут и участок Моховой улицы от Воздвиженки до Тверской улицы, улицу Охотный Ряд от Тверской улицы до улицы Большая Дмитровка, Большую Никитскую улицу от Моховой улицы до Романова переулка. С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

Также стало известно, что с вечера 25 апреля станции «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад» и «Боровицкая» будут работать только на вход и пересадку пассажиров.

Это связано с проведением репетиции военного парада на Красной площади. При этом уточняется, что станция метро «Библиотека им. Ленина» работает только на пересадку.

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