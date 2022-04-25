Экстрасенс дала прогноз для всех знаков зодиака на последнюю неделю апреля

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Ясновидящая Виктория Райдос дала прогноз на неделю для всех знаков зодиака.

Овнам важно не поддаваться на провокации. Закон будет ходить по пятам и настигнет в том случае, если были какие-то к этому предпосылки. Могут приходить штрафы, выписки, и все может быть не в пользу представителей знака. Нужно подключать интуицию.

Тельцам важно не отворачиваться от своей души: она будет хотеть петь, а мозг захочет все это погасить. Душа захочет легкости. Постарайтесь больше времени удалить духовным качествам, заняться эзотерическими учениями. Конец недели будет динамичным, и ожидается физическая активность.

Для Близнецов самое лучшее — это планирование. Все, что написано на бумаге, будет реализовано на деле.

У Раков произойдет замедление по всем сферами. Могут быть проволочки в делах, остановки в заработке, могут временно прекращаться проекты. Но впадать в страх не нужно. Энергии не будет, и поэтому на неделе нельзя принимать никаких важных решений.

Львам нужно попросить у кого-то совета. Вы будете чувствовать растерянность и непонимание, куда двигаться, столкнетесь с бытовой ситуацией, и к совету нужно будет прислушаться.

Девы попадут в ситуацию, когда их гордыня приведет к проблемам. Именно поэтому гордыня станет врагом. Если Девы получат критику, в ней будет здравое зерно.

Весы на этой неделе расстанутся с деньгами, причем при странных обстоятельствах. Если возникнет желание купить кому-то подарок, то делать этого нельзя, так как неделя дана для сохранения финансов.

Скорпионы крайне энергичны на этой неделе, все начнут замечать ваш вклад во что-либо. Важно, чтобы к выходным представители знака не перегорели, потому что пускаться в развлечения нельзя.

— Чем больше вы спите, тем лучше будет собрана энергия для того, чтобы в дальнейшем ее монетизировать, — объяснила Райдос.

У Стрельцов будет много работы, а договоренности принесут деньги. Средствами нужно будет поделиться с теми, кому они нужнее, чем вам.

Козерогам придет увлекательное предложение, но нужно рассмотреть его повнимательнее. Не пугайтесь, если это будет неожиданная история, поэтому не отталкивайте ее. Внимание нужно обратить на семью: им нужно дать больше качественного времени, а не количественного.

Водолеям будет на этой неделе грустно: все будет крутиться вокруг денег и страхов. Ваши деньги отлеживаются, поэтому важно прорабатывать этот страх. Какие-то вести будут не очень приятными, но помните, что если возможности уходят, на их место приходят новые.

Рыбам нужно прислушаться к мужскому и женскому началу. Какие-то обещания не исполнятся, но вычеркивать людей, из-за которых это произошло, не стоит.

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