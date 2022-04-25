Экстрасенс дала прогноз для всех знаков зодиака на последнюю неделю апреля
Ясновидящая Виктория Райдос дала прогноз на неделю для всех знаков зодиака.
Овнам важно не поддаваться на провокации. Закон будет ходить по пятам и настигнет в том случае, если были какие-то к этому предпосылки. Могут приходить штрафы, выписки, и все может быть не в пользу представителей знака. Нужно подключать интуицию.
Тельцам важно не отворачиваться от своей души: она будет хотеть петь, а мозг захочет все это погасить. Душа захочет легкости. Постарайтесь больше времени удалить духовным качествам, заняться эзотерическими учениями. Конец недели будет динамичным, и ожидается физическая активность.
Для Близнецов самое лучшее — это планирование. Все, что написано на бумаге, будет реализовано на деле.
У Раков произойдет замедление по всем сферами. Могут быть проволочки в делах, остановки в заработке, могут временно прекращаться проекты. Но впадать в страх не нужно. Энергии не будет, и поэтому на неделе нельзя принимать никаких важных решений.
Львам нужно попросить у кого-то совета. Вы будете чувствовать растерянность и непонимание, куда двигаться, столкнетесь с бытовой ситуацией, и к совету нужно будет прислушаться.
Девы попадут в ситуацию, когда их гордыня приведет к проблемам. Именно поэтому гордыня станет врагом. Если Девы получат критику, в ней будет здравое зерно.
Весы на этой неделе расстанутся с деньгами, причем при странных обстоятельствах. Если возникнет желание купить кому-то подарок, то делать этого нельзя, так как неделя дана для сохранения финансов.
Скорпионы крайне энергичны на этой неделе, все начнут замечать ваш вклад во что-либо. Важно, чтобы к выходным представители знака не перегорели, потому что пускаться в развлечения нельзя.
— Чем больше вы спите, тем лучше будет собрана энергия для того, чтобы в дальнейшем ее монетизировать, — объяснила Райдос.
У Стрельцов будет много работы, а договоренности принесут деньги. Средствами нужно будет поделиться с теми, кому они нужнее, чем вам.
Козерогам придет увлекательное предложение, но нужно рассмотреть его повнимательнее. Не пугайтесь, если это будет неожиданная история, поэтому не отталкивайте ее. Внимание нужно обратить на семью: им нужно дать больше качественного времени, а не количественного.
Водолеям будет на этой неделе грустно: все будет крутиться вокруг денег и страхов. Ваши деньги отлеживаются, поэтому важно прорабатывать этот страх. Какие-то вести будут не очень приятными, но помните, что если возможности уходят, на их место приходят новые.
Рыбам нужно прислушаться к мужскому и женскому началу. Какие-то обещания не исполнятся, но вычеркивать людей, из-за которых это произошло, не стоит.
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