Эксперт по питанию рассказала о пользе питьевой воды для иммунитета

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Питьевая вода обладает множеством полезных свойств, в частности, укрепляет иммунную систему и обеспечивает организм дополнительной энергией. Об этом рассказала эксперт в области питания Салли аз-Зейн.

Питьевая вода, по словам эксперта, улучшает память, психологическое здоровье, обеспечивает оптимальный баланс в организме.

— Питьевая вода укрепляет иммунную систему и предотвращает заболевания мочевыводящих путей, а также обеспечивает организм энергией, — подчеркнула она.

При этом, по словам эксперта, не стоит выпивать большой объем воды за один раз. Лучше делать это постепенно в течение дня. Таким образом можно получить максимальную пользу, передает ФАН.

Эксперты рекомендуют выпивать 6-8 стаканов воды в день.

До этого нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников рассказал о том, какие продукты нужно включить в рацион, чтобы как можно скорее выздороветь при простуде. При высокой температуре, когда не хочется есть, нужно соблюдать питьевой режим — более двух литров воды в день. Можно пить морс из малины, компоты и чаи. Лучше всего готовить морс при температуре 50–60 градусов и дать ему настояться сутки.