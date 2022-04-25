Бирюков заявил о завершении отопительного сезона в Москве

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В столице завершается отопительный сезон. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В настоящее время проводятся регламентные работы на 10,6 тысячи тепловых пунктов, 24 насосно-перекачивающих станциях, районных и квартальных тепловых станциях. Согласно федеральному законодательству, решение об окончании отопительного периода принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше восьми градусов тепла, — рассказал заместитель мэра.

Отопление будут отключать поэтапно, в течение трех дней. Работа касается более чем 74 тысяч зданий, 34 тысячи из которых — жилые дома. Сперва будут отключать промышленные и административные объекты, после этого — жилые дома, школы, больницы и детские сады, сообщают на официальном сайте мэра Москвы.

После отключения теплосети будут снова готовить к отопительному сезону, при необходимости определенные участки отремонтируют.

Ранее в Министерстве строительства России предложили не позднее 2024 года повсеместно перейти на оплату отопления в течение отопительного периода, а не всего календарного года. Соответствующий документ был опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов в среду, 20 апреля.