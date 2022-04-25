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Азербайджан отказался платить за российский газ рублями

Евгений Белоусов

В мире
Азербайджан отказался платить за российский газ рублями
Фото: Пресс-служба Совфеда

Азербайджан не будет расплачиваться за газ из России рублями, несмотря на распространенную ранее в СМИ обратную информацию. Об этом сообщили в пресс-службе азербайджанской нефтяной компании SOCAR в понедельник, 25 апреля.

— Сегодня в СМИ была распространена информация, что Азербайджанская Республика будет оплачивать в рублях стоимость газа, импортируемого из России. Эта информация не соответствует действительности, — передает сообщение РИА Новости.

В этот же день директор четвертого департамента стран СНГ МИД Денис Гончар заявил, что Россия в рамках снижения рисков из-за действий Запада начала активно переходить на расчеты в национальных валютах, в том числе с Азербайджаном и Арменией.

Европа также уже объявила о планах запретить импорт российского угля, но только с августа. Чтобы отказаться от российской нефти, понадобится еще больше времени, а для налаживания новых каналов поставки газа нужно несколько лет. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

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