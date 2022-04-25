Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

МИД РФ: Россия переходит на оплату за газ в рублях с Азербайджаном и Арменией

Георгий Соланович

В мире
МИД РФ: Россия переходит на оплату за газ в рублях с Азербайджаном и Арменией
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия в рамках снижения рисков от действий Запада начала активно переходить на расчеты в национальных валютах, в том числе с Азербайджаном и Арменией. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщил директор четвертого департамента стран СНГ МИД Денис Гончар.

— Мы заблаговременно начали предпринимать меры по снижению рисков, связанных с фактически нечистоплотными действиями Запада в мировой экономике. Около 30 процентов всей торговли России с Азербайджаном осуществляется в рублях. Сама архитектура российско-азербайджанских хозяйственных связей в целом мало подвержена внешним негативным факторам, — заявил Гончар.

По его словам, РФ занимает первое место по импорту азербайджанской нефти, а также остается одним из ведущих экономических партнеров Баку.

Директор четвертого департамента стран СНГ МИД напомнил, что Армения также ведет переговоры с Россией по поиску «новых ниш взаимодействия». Так, Ереван уже начал платить за газ в рублях, передает РИА Новости.

Австрия прекратила импорт и переработку российской нефти в марте. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщили в австрийской нефтегазовой компании OMV. Европа также уже объявила о планах запретить импорт российского угля, но только с августа. Чтобы отказаться от российской нефти, понадобится еще больше времени, а для налаживания новых каналов поставки газа нужно несколько лет. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Читайте также:
газоснабжение Россия Азербайджан
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

In hoc signo vinces! или Сим побеждай!

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Самый открытый парламент

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Все мнения
О проекте