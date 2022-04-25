МИД РФ: Россия переходит на оплату за газ в рублях с Азербайджаном и Арменией

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Россия в рамках снижения рисков от действий Запада начала активно переходить на расчеты в национальных валютах, в том числе с Азербайджаном и Арменией. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщил директор четвертого департамента стран СНГ МИД Денис Гончар.

— Мы заблаговременно начали предпринимать меры по снижению рисков, связанных с фактически нечистоплотными действиями Запада в мировой экономике. Около 30 процентов всей торговли России с Азербайджаном осуществляется в рублях. Сама архитектура российско-азербайджанских хозяйственных связей в целом мало подвержена внешним негативным факторам, — заявил Гончар.

По его словам, РФ занимает первое место по импорту азербайджанской нефти, а также остается одним из ведущих экономических партнеров Баку.

Директор четвертого департамента стран СНГ МИД напомнил, что Армения также ведет переговоры с Россией по поиску «новых ниш взаимодействия». Так, Ереван уже начал платить за газ в рублях, передает РИА Новости.

Австрия прекратила импорт и переработку российской нефти в марте. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщили в австрийской нефтегазовой компании OMV. Европа также уже объявила о планах запретить импорт российского угля, но только с августа. Чтобы отказаться от российской нефти, понадобится еще больше времени, а для налаживания новых каналов поставки газа нужно несколько лет. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.