Движение трамваев на улице Шаболовке восстановлено

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, улица Шаболовка Карта всех событий

Восстановлено движение трамваев нескольких маршрутов на улице Шаболовке, в районе станции метро «Шаболовская». Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 25 апреля.

— Восстановлено движение трамваев на улице Шаболовке, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что на Шаболовке задерживаются трамваи трех маршрутов: № 14, 26 и 47. Причиной стал автомобиль, который застрял на путях. В департаменте призвали проявлять внимательность и следить за сообщениями водителей.

22 апреля пресс-служба дептранса сообщила, что в Протопоповском переулке задерживаются маршруты трамваев № 7 и 50. Паузу в движении вызвал автомобиль, оказавшийся на путях.

24 апреля стало известно, что в районе остановки «Миусское депо» на Лесной улице задерживались трамваи маршрута № 7. Причиной стало дорожно-транспортное происшествие (ДТП) на путях. Маршрут был временно изменен.