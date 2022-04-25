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Два человека пострадали при обстреле села Журавлевка в Белгородской области

Евгений Белоусов

Происшествия
Два человека пострадали при обстреле села Журавлевка в Белгородской области
Фото: depositphotos

В результате обстрела села Журавлевка в Белгородской области пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в понедельник, 25 апреля.

— Должен был уехать в командировку в Москву, уже садился в поезд. Позвонила глава Журавлевки Анжелика Васильевна. Начался обстрел села. Командировку отменил, остаюсь в регионе, — рассказал он.

По словам Гладкова, сразу стало понятно, что пострадали мирные жители. На данный момент известно о двух раненых: мужчине и женщине. На место происшествия уже выехали бригады скорой помощи

Кроме того есть в результате обстрела разрушились жилые дома. Однако масштабы ущерба будут оценены только после подомового обхода села, отметил губернатор в своем Telegram-канале.

1 апреля Гладков сообщил, что вследствие авиаудара с двух вертолетов украинских войск, которые зашли на территорию России на низкой высоте, произошло возгорание на нефтебазе в Белгороде.

Он отметил, что во время пожара пострадали два человека. Им оказана медицинская помощь, их жизням ничего не угрожает.

В Министерстве обороны России заявили, что ракетные удары по нефтебазе в Белгороде нанесли украинские вертолеты Ми-24. По данным оборонного ведомства, утром 1 апреля два украинских вертолета вошли в воздушное пространство РФ и нанесли удары по объекту.

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