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Лавров объяснил, в какую войну вступает НАТО с Россией

Егор Провоторов

В мире
Лавров объяснил, в какую войну вступает НАТО с Россией
Фото: МИД РФ

Поставляя вооружения и военную технику на Украину, Североатлантический альянс (НАТО) по сути вступает в «прокси-войну» с Россией, заявил в минувший понедельник, 25 апреля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

— Если НАТО, по сути дела, вступает в войну с Россией, через прокси, и вооружает этого прокси, то на войне как на войне, — пояснил глава российского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД России также назвал военную помощь Украине очередным примером «нечистоплотности» Соединенных Штатов в вопросах международного права. Лавров обратил внимание на недавно анонсированную Вашингтоном передачу Киеву российских вертолетов Ми-17.

Эти винтокрылые машины Москва передала Штатам в рамках сотрудничества в деле урегулирования ситуации в Афганистане, и, согласно заключенным соглашениям, их передача третьим сторонам недопустима без российского согласия, заявил министр в эфире Первого канала.

По его словам, передача этих вертолетов украинской стороне является прямым нарушением обязательств в крайне важной сфере международных отношений.

В рамках этого же эфира Лавров подчеркнул, что недопущение ядерной войны является одним из главных принципов, которых придерживается Россия на международной арене.

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