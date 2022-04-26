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В посольстве РФ указали на объективное освещение ситуации на Украине американскими СМИ

Егор Провоторов

В мире
В посольстве РФ указали на объективное освещение ситуации на Украине американскими СМИ
Посольство России в США

Некоторые американские издания и телеканалы начали более объективно освещать ситуацию на Украине, однако риторика большинства СМИ остается откровенно антироссийской. Об этом в понедельник, 25 апреля, заявило российское посольство в США.

— Отдельные издания приводят без купюр заявления с брифинга начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова от 23 апреля о подготовке США и НАТО провокаций с использованием ОМУ с последующим обвинением нашей страны, — отметили российские дипломаты.

Подобный подход к освещению событий на Украине в диппредставительстве назвали «маленьким, но прогрессом», пишет ТАСС. В сообщении посольства отмечается, что рядовым жителям США наконец-то предоставили возможность самим судить о причинах спецоперации РФ на Украине.

— Однако риторика большинства медиа остается откровенно антироссийской. Распространяются инсинуации в русле ложных заявлений американских властей, — подчеркнули дипсотрудники.

В российском посольстве призвали американских журналистов, «отрабатывающих заказ» администрации США, последовать примеру коллег и трезво оценивать происходящие на Украине события.

В минувший понедельник, 25 апреля, посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что Москва заинтересована в стабилизации отношений с Вашингтоном.

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