Новый алгоритм работы приемных отделений внедрили в 10 стационарах Москвы

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10 московских клиник начали использовать цифровую систему оценки состояния пациентов в приемных отделениях. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во вторник, 26 апреля.

— Цифровая система проста в использовании. Медработник вносит в нее данные о состоянии поступившего, а умные алгоритмы их анализируют и определяют его тяжесть. Цветовые подсказки отражают результат, — сказала она.

Заммэра добавила, что красный и оранжевый индикаторы говорят о тяжелом состоянии пациента и ему требуется экстренная помощь. Желтый — необходимо наблюдение. Зеленый — стабильное состояние.

Во время первичного осмотра пациента медик вносит в цифровую систему данные о его состоянии. Алгоритмы сервиса позволяют сократить время первичной оценки состояния пациента до пяти минут, передает официальный сайт мэра Москвы.

24 апреля стало известно, что 148 специалистов получили почетный статус «московский врач» с начала года. Помимо этого, впервые статус «московская медицинская сестра» получили 19 сотрудниц.