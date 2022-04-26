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Облачная погода, дождь и до 18 градусов тепла пообещали москвичам 26 апреля

Александр Афонин

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Погода в Москве
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Облачная погода, дождь и до 18 градусов тепла пообещали москвичам 26 апреля
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В столичном регионе ожидается облачная погода, небольшой дождь и до 18 градусов тепла. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщил Гидрометцентр России.

— Предстоящим днем будет облачно. Небольшой дождь, по области местами умеренный. В Москве — 15-17 градусов тепла, по области — плюс 13-18 градусов. Ветер западный, 5-10 метров в секунду, — говорится в сообщении.

Отмечается, что атмосферное давление в понедельник составит 742 миллиметра ртутного столба.

23 апреля синоптики предупредили о наступлении заморозков в Москве. Ожидается, что на последней неделе апреля придет похолодание. 27 апреля Москву настигнет атмосферный фронт с холодной погодой. А к 29 апреля он охватит большую часть региона. Температура опустится местами до минус четырех градусов.

24 апреля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какую погоду ждать на майских праздниках. По словам синоптика, последняя неделя апреля будет изменчивой. В начале мая ждать тепла не стоит. Во второй половине недели ожидаются заморозки с температурой от минус двух до плюс трех градусов.

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