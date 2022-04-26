Психолог дал совет, как справиться со стрессом за 15 минут

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Клинический психолог Бродерик Сойер из Луисвилля рассказал о способе справиться со стрессом за 15 минут при помощи практик ментальной гигиены.

Подобная ежедневная утренняя практика снижает выработку гормона стресса кортизола, с повышенным уровнем которого связан целый спектр заболеваний.

В эти 15 минут по утрам психолог советует замедлиться, подумать о своих делах и выбрать расслабляющее занятие. Для каждого человека оно может быть разным: послушать музыку, почитать книгу, прогуляться в парке. Важно найти то занятие, которое помогает расслабиться и отключиться от всех дел.

Кроме того, психолог рекомендует записывать то, как человек чувствует себя после подобной пятнадцатиминутной практики, и отмечать, помогли ли подобные занятия почувствовать себя лучше, передает ФАН.

До этого психолог и специалист в сфере расстройств пищевого поведения Кэролин Росс перечислила способы перестать заедать стресс.