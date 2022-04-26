Финская Valio продает российское производство компании «Велком»

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Концерн Valio, специализирующийся на молочных продуктах, объявил о продаже российского производства компании «Велком» после ухода из России. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщила пресс-служба компании.

— Valio Group продает бизнес [в России] группе компаний «Велком». Транзакция будет произведена немедленно, — цитирует сообщение ТАСС.

Напомним, что финские производители продуктов питания Valio и Paulig заявили, что уходят с российского рынка. Причиной ухода обе компании назвали проводимую Россией спецоперацию на территории Украины.

У Valio есть завод плавленых сыров в Подмосковье, партнеры по контрактному производству и офисы продаж в Санкт-Петербурге и Москве. В России в компании работает около 400 человек.

Помимо этого, компания Danone сообщила о приостановке инвестиционных проектов в России. При этом предприятие продолжит производство и дистрибуцию молочных продуктов и детского питания в России. Подобное решение компания приняла из-за проводимой Россией военной спецоперации на территории Украины.