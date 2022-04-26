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Эксперт дала советы, касающиеся покупки жилья

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперт дала советы, касающиеся покупки жилья
Фото: depositphotos

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко дала советы относительно покупки жилья.

Радченко подчеркнула, что чаще всего риски возникают при покупке новой квартиры от застройщика. Часто возникают такие ситуации, когда компании замораживают строительство, а люди остаются обманутыми дольщиками. Если человек переживает, что может оказаться в подобной ситуации, стоит обратить внимание на рынок вторичного жилья.

По словам специалиста, сейчас ситуация на вторичном рынке стабилизировалась, поэтому стоит обратить внимание именно на этот вид жилья.

Также эксперт посоветовала использовать материнский капитал при покупке квартиры, если не хватает необходимых средств, а также помнить о льготных условиях для молодых семей, передает Nation News.

Аренда жилья в России стала в три раза выгоднее ипотеки. Такие данные представили аналитики сервиса по поиску недвижимости. «Вечерняя Москва» выясняла причины ситуации и прогнозы по рынку недвижимости.

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