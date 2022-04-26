В МИД КНР заявили, что Пекину не нужна третья мировая война

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Китай не заинтересован в третьей мировой войне и выступает за дипломатическое решение конфликта на Украине. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

— Никто не хочет увидеть третью мировую войну, необходимо оказать поддержку процессу продвижения мирных переговоров (между Москвой и Киевом — прим. «ВМ»), — прокомментировал Вэньбинь слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова об угрозе начала новой мировой войны.

Официальный представитель МИД КНР также заявил, что сравнение Китая с нацистской Германией, озвученное министром обороны Австралии, следует считать «безумной и мерзкой политизацией» и стремлением очернить Пекин перед мировым сообществом, передает ТАСС.

До этого глава МИД РФ подчеркнул, что недопущение ядерной войны является одним из главных принципов, которых придерживается Россия на международной арене. По его словам, Москва уже делает немало для разрешения нынешнего кризиса. Глава дипведомства заметил, что российская сторона еще при администрации экс-президента США Дональда Трампа выступала за подтверждение на высшем уровне заявления глав СССР и Соединенных Штатов Михаила Горбачева и Рональда Рейгана 1987 года о недопустимости ядерной войны.