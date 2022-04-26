Трое газовщиков предстанут перед судом по делу о взрыве газа в Химках в 2021 году

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Россия, Московская область, Химки, Зелёная улица, 16 Карта всех событий

Перед судом предстанут трое сотрудников обслуживающей газовой компании по делу о хлопке газа в городе Химки в 2021 году. Об этом во вторник, 26 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, трое сотрудников газовой компании обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности гибель четырех человек.

Материалы с утвержденным обвинительным заключением будут переданы в Химкинский городской суд для рассмотрения по существу.

Напомним, инцидент произошел утром 19 марта 2021 года по адресу улица Зеленая, дом 16. Прогремел взрыв бытового газа на восьмом этаже. В результате случившегося обрушились перекрытия восьмого и девятого этажей и загорелись пять квартир дома.

Подробнее о трагедии в Химках — в материале «ВМ».