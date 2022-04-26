Уголовное дело о контрабанде леса на сумму свыше миллиарда рублей передано в суд

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Во вторник, 26 апреля, министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Владимир Колокольцев сообщил об окончании предварительного расследования уголовного дела о контрабанде древесины.

По словам главы ведомства, в 2017 году гражданин восточноазиатского государства и предприниматель из Иркутска создали криминальную организацию. Они занимались незаконным оборотом древесины и реализовывали ее за рубеж. Помимо них в организации еще участвовали иностранные граждане и россияне, работающие по найму.

Соучастники оформили несколько фирм через подставных лиц и делали поставки за рубеж, прикладывая декларации с ложными сведениями. Деньги от иностранных покупателей поступали на счета подконтрольных юридических лиц.

Таким образом они смогли вывезти более 200 тысяч кубометров древесины общей стоимостью свыше 1,2 миллиардов рублей, подчеркнул Колокольцев.

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Объем основного уголовного дела составил 355 томов. Глава МВД отметил, что материалы дела направлены в суд. Фигурантами стали восемь граждан РФ — лидеры и участники преступной группы. Им предъявлено обвинение в совершении 44 эпизодов противоправной деятельности.

13 апреля в Иркутской области полицейские пресекли деятельность «черных» лесорубов. Криминальная схема заключалась в том, что местный предприниматель и его сообщник получали доверенности от жителей. Те по закону являлись владельцами нескольких десятков кубометров леса, выданных им для строительства и ремонта домов.

Таким образом мужчины получали возможность оформлять разрешения на вырубку деревьев. Один из соучастников работал в локальном госучреждении, поэтому мог намеренно занижать объемы имеющихся зеленых насаждений, чтобы получить больше древесины.