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Пушилин заявил о необходимости продолжить спецоперацию на Украине

Георгий Соланович

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Ситуация в Донбассе
В мире
Пушилин заявил о необходимости продолжить спецоперацию на Украине
Фото: vk/pushilindenis

Ситуация в Приднестровье, а также обстановка в приграничных с Украиной регионах РФ требует продолжить спецоперацию ВС РФ и после освобождения Донбасса. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин во вторник, 26 апреля.

— Конечно, нам важна скорость — скорость выхода на конституционные границы с тем, чтобы продолжить уже следующие этапы операции, которые являются практически необходимыми после того, что мы видим, что происходит в Приднестровье, что происходит по приграничным областям регионов России, — заявил лидер ДНР в эфире «Соловьев Live».

Так, например, 26 апреля две вышки связи подорвали в поселке Маяк Григориопольского района Приднестровья. Согласно информации полиции, взрывы прогремели в 06:40 и 07:05.

На место инцидента прибыли саперы и полицейские. В результате взрывов из строя были выведены мегаваттная и полумегаваттная антенны. Обе вышки ретранслировали российское радио. В результате инцидента никто не пострадал.

1 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что вследствие авиаудара с двух вертолетов украинских войск, которые зашли на территорию России на низкой высоте, произошло возгорание на нефтебазе в Белгороде. Он отметил, что во время пожара пострадали два человека.

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