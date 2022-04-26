Роскосмос планирует с 2025 года начать запуск спутников «Беркут»

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Роскосмос планирует с 2025 года начать запуск космических кораблей группировки «Беркут». Об этом во вторник, 26 апреля, заявил первый замглавы госкорпорации по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич.

— Обзорные аппараты «Беркут» — надеемся с 2025 года начать их запуск, — цитирует его ТАСС.

До этого сообщалось, что Роскосмос завершает подготовку к серийному производству межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» и готовится провести летные испытания.

24 апреля командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев рассказал о возможностях вооружения ракеты «Сармат». По его словам, «Сармат» открывает эру гиперзвукового оружия. При этом ни у одной страны в мире, кроме России, таких блоков, стоящих на боевом дежурстве, нет.

Успешный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» состоялся 20 апреля на космодроме «Плесецк». «Сармат» — самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей. Отмечается, что она значительно усилит боевую мощь российских вооруженных сил. Президент России Владимир Путин уже поздравил армию с успешным испытанием ракеты, которой нет аналогов в мире.