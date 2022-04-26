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В Приднестровье отменили массовые мероприятия на День Победы

Полина Долганова

В мире
В Приднестровье отменили массовые мероприятия на День Победы
Фото: DPA/TASS

В Приднестровье отменили салют и парад Победы 9 мая на фоне терактов. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили в пресс-службе главы непризнанной республики Вадима Красносельского.

До этого в республике ввели красный» уровень террористической опасности.

По мнению главы региона, массовое скопление людей может быть небезопасным на фоне сложившейся обстановки.

— Церемонии возложения цветов к памятникам и могилам защитников будут проведены, — цитирует сообщение РИА Новости.

26 апреля две вышки связи подорвали в поселке Маяк Григориопольского района Приднестровья. На место инцидента прибыли саперы и полицейские. В результате взрывов из строя были выведены мегаваттная и полумегаваттная антенны. Обе вышки ретранслировали российское радио.

До этого, 25 апреля, серия взрывов прогремела в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе. Как рассказали очевидцы происшествия, сначала были слышны громкие звуки. В соседних домах повреждены стекла. Движение возле здания МГБ было перекрыто, также неподалеку от него стояли машины милиции, скорой помощи, спасателей и пожарной охраны.

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