Танцплощадку в Парке Горького обновили к началу сезона

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Россия, Москва, Нескучный сад Карта всех событий

В Парке Горького на Пушкинской набережной обновили танцплощадку к открытию сезона. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

— Привели в порядок после зимы деревянный настил танцпола на Пушкинской набережной рядом с Андреевским мостом, — говорится в сообщении.

В ходе работ специалисты городского хозяйства зачистили поверхность настила от старой краски, провели локальный ремонт покрытия и покрыли новым слоем специальной пропитки кораллового цвета.

Для проведения работ задействовали бригаду из пяти человек. На покраску площадки понадобилось два дня.

В пресс-службе напомнили, что ГБУ «Гормост» целиком обновил деревянный настил два года назад. Также, специалисты привели в порядок прилегающий к танцполу прогулочный участок набережной.

23 апреля москвичам рассказали, что в столице продолжаются масштабные работы по промывке фасадов и цоколей зданий после зимы. Сперва проводится очистка домов, которые выходят на центральные улицы, и вылетных магистралей.