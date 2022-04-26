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Психолог рассказал, как избегать ссор с близкими из-за разных точек зрения

Ирина Игнатенко

Общество
Психолог рассказал, как избегать ссор с близкими из-за разных точек зрения
Фото: Pexels

Психолог Стивен Стосни дал советы, как избежать ссор с близкими из-за разных точек зрения.

По словам эксперта, дискуссии ведут партнеры, а споры происходят между оппонентами. Обсуждения на повышенных тонах происходят, когда участники диалога не пытаются найти правду, а хотят продемонстрировать свою значимость и выяснить, кто главный, а также поднять самооценку, отстояв позицию.

Таких бесед необходимо избегать. Психолог дал три совета, как вести диалог. Первое: не стоит обесценивать, унижать и покушаться на самооценку собеседника.

Второе: следует избегать гнева и обид при разговоре. Третье: необходимо помнить, что близость и отношения, а также чувства намного важнее разногласий, передает Nation News.

До этого клинический психолог Бродерик Сойер из Луисвилля рассказал о способе справиться со стрессом за 15 минут при помощи практик ментальной гигиены. В эти 15 минут по утрам психолог советует замедлиться, подумать о своих делах и выбрать расслабляющее занятие: чтение газеты, занятие физкультурой, просмотр фотографий.

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