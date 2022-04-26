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Студент колледжа в Тверской области планировал устроить теракт 9 мая 2022 года. Об этом стало известно из ежедневного доклада генпрокурора РФ Совету Федерации.

— Планировал совершить теракт в период празднования в 2022 году 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне — на объекте транспортной инфраструктуры, — говорится в докладе.

Уточняется, что студент является сторонником украинской неонацистской организации «Маньяки: культ убийств» (МКУ). Он разделяет ее ксенофобские взгляды и неприязнь к представителям «небелой» расы. В настоящее время по данному факту расследуется уголовное дело, передает ТАСС.

25 апреля сотрудники ФСБ России задержали группу неонацистов, готовивших убийство журналиста Владимира Соловьева по заказу СБУ. По данным ведомства, члены преступной группы признались, что после убийства Соловьева планировали скрыться за рубежом.

Главное следственное управление СК РФ по данному факту возбудило уголовное дело. Позже стало известно, что задержанные неонацисты обсуждали также возможность убийства гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, главреда RT Маргариты Симоньян, телеведущей Ольги Скабеевой и других журналистов. Неонацисты также сами подтвердили, что приказы об убийстве они получали из Украины.