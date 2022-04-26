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Власти Тверской области подтвердили, что при пожаре в военном НИИ погибли 18 человек

Евгений Белоусов

Происшествия
Власти Тверской области подтвердили, что при пожаре в военном НИИ погибли 18 человек
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Правительство Тверской области подтвердило смерть 18 человек при пожаре в Центральном научно-исследовательском институте (ЦНИИ) войск Воздушно-космической обороны в Твери. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 26 апреля.

В Твери прошло прощание с погибшими при пожаре. Губернатор региона Игорь Руденя выразил соболезнования семьям погибших и поручил оказать им все меры поддержки.

— Трагедия не оставила равнодушных, отозвалась болью и горечью в сердцах всех жителей Тверской области. Это огромная утрата не только для семей погибших, но и для всего нашего региона, отечественной военной науки, — заявил политик.

Уточняется, что всю помощь семьям, потерявших близких, окажут после идентификации тел погибших, говорится в сообщении.

Днем 21 апреля стало известно, что в здании ЦНИИ в Твери произошло возгорание. Пожар начался в кабинете на втором этаже. По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети.

Огонь быстро распространялся из-за деревянных перекрытий и внутренней обшивки в виде пластиковых панелей. Открытое горение удалось ликвидировать только к вечеру.

Что известно о пожаре в военном НИИ в Твери — в материале «Вечерней Москвы».

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