Минюст США поддержит передачу Украине конфискованных активов России

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Министр юстиции США Мерик Гарланд заявил, что поддержит законодательные инициативы, которые позволят использовать заблокированные российские активы для помощи Украины. Об этом он сказал, выступая на слушаниях в Конгрессе во вторник, 26 апреля.

— Мы бы поддержали законопроект, который позволит предоставить в распоряжение Украине арестованные и конфискованные российские активы, — цитирует министра РИА Новости.

До этого посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США не вернут в распоряжение России ранее конфискованную дипломатическую собственность. Расходы на обеспечение работы консульства проводятся из запаса наличных, имеющихся в кассе миссии на случай экстремальных событий.

До этого исполняющий обязанности генконсула Вячеслав Славкин сообщил, что средства российского генконсульства в Нью-Йорке, находящиеся на счетах Bank оf America, заблокированы. По его словам, консульство также испытывает определенные трудности с выплатой зарплат сотрудникам. В миссии не могут выписывать чеки, а все банковские карты заблокированы.