Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Минюст США поддержит передачу Украине конфискованных активов России

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минюст США поддержит передачу Украине конфискованных активов России
Фото: Unsplash

Министр юстиции США Мерик Гарланд заявил, что поддержит законодательные инициативы, которые позволят использовать заблокированные российские активы для помощи Украины. Об этом он сказал, выступая на слушаниях в Конгрессе во вторник, 26 апреля.

— Мы бы поддержали законопроект, который позволит предоставить в распоряжение Украине арестованные и конфискованные российские активы, — цитирует министра РИА Новости.

До этого посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США не вернут в распоряжение России ранее конфискованную дипломатическую собственность. Расходы на обеспечение работы консульства проводятся из запаса наличных, имеющихся в кассе миссии на случай экстремальных событий.

До этого исполняющий обязанности генконсула Вячеслав Славкин сообщил, что средства российского генконсульства в Нью-Йорке, находящиеся на счетах Bank оf America, заблокированы. По его словам, консульство также испытывает определенные трудности с выплатой зарплат сотрудникам. В миссии не могут выписывать чеки, а все банковские карты заблокированы.

Украина Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Аренда втрое выгоднее

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О номинантах на Патриаршую литературную премию

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крупская для Кончаловского

Все мнения
О проекте