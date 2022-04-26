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Суд арестовал второго подозреваемого в покушении на Соловьева

Лейла Алиева

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Суд арестовал второго подозреваемого в покушении на Соловьева
Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

Басманный суд Москвы арестовал одного из неонацистов, задержанных за подготовку покушения на журналиста Владимира Соловьева. Об этом во вторник, 26 апреля, «ВМ» сообщили в пресс-службе суда.

Видео: Telegram / Московские суды общей юрисдикции

Таким образом М. Дружинина заключили под стражу до 25 июня 2022 года. Его подозревают в совершении преступлений по статьям «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов», «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», а также «Убийство».

26 апреля суд арестовал одного из неонацистов, задержанных за подготовку покушений на российских журналистов. В. Стрижаков вину не признал. Также отмечается, что суд изберет меру пресечения еще четверым фигурантам этого дела. В том числе участнику неонацистской группировки по кличке Молодой, который при задержании выпрыгнул из окна и сломал обе ноги.

25 апреля сотрудники ФСБ России задержали группу неонацистов, готовивших убийство журналиста Владимира Соловьева по заказу СБУ. По данным ведомства, члены преступной группы признались, что после убийства Соловьева планировали скрыться за рубежом.

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