Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Суд арестовал одного из неонацистов, готовивших покушение на российских журналистов

Елена Самойлова

Происшествия
Суд арестовал одного из неонацистов, готовивших покушение на российских журналистов
Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

Суд арестовал одного из неонацистов, задержанных за подготовку покушений на российских журналистов. Об этом стало известно во вторник, 26 апреля.

По данным Telegram-канала «112», В. Стрижаков вину не признал. Также отмечается, что суд изберет меру пресечения еще четверым фигурантам этого дела. В том числе участнику неонацистской группировки по кличке Молодой, который при задержании выпрыгнул из окна и сломал обе ноги. До этого сообщалось, что осужденный ранее уже имел две судимости.

25 апреля сотрудники ФСБ России задержали группу неонацистов, готовивших убийство журналиста Владимира Соловьева по заказу СБУ. По данным ведомства, члены преступной группы признались, что после убийства Соловьева планировали скрыться за рубежом.

Главное следственное управление СК РФ по данному факту возбудило уголовное дело. Позже стало известно, что задержанные неонацисты обсуждали также возможность убийства гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, главреда RT Маргариты Симоньян, телеведущей Ольги Скабеевой и других журналистов. Неонацисты также сами подтвердили, что приказы об убийстве они получали с Украины.

Аресты Нацизм Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О номинантах на Патриаршую литературную премию

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крупская для Кончаловского

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Все мнения
О проекте