Суд арестовал одного из неонацистов, готовивших покушение на российских журналистов

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Суд арестовал одного из неонацистов, задержанных за подготовку покушений на российских журналистов. Об этом стало известно во вторник, 26 апреля.

По данным Telegram-канала «112», В. Стрижаков вину не признал. Также отмечается, что суд изберет меру пресечения еще четверым фигурантам этого дела. В том числе участнику неонацистской группировки по кличке Молодой, который при задержании выпрыгнул из окна и сломал обе ноги. До этого сообщалось, что осужденный ранее уже имел две судимости.

25 апреля сотрудники ФСБ России задержали группу неонацистов, готовивших убийство журналиста Владимира Соловьева по заказу СБУ. По данным ведомства, члены преступной группы признались, что после убийства Соловьева планировали скрыться за рубежом.

Главное следственное управление СК РФ по данному факту возбудило уголовное дело. Позже стало известно, что задержанные неонацисты обсуждали также возможность убийства гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, главреда RT Маргариты Симоньян, телеведущей Ольги Скабеевой и других журналистов. Неонацисты также сами подтвердили, что приказы об убийстве они получали с Украины.