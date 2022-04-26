Москвичам рассказали, как устроена работа городской подсветки

Фото: Департамент жилищно-коммунального хозяйства

Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы рассказали об особенностях летнего режима работы уличных фонарей и архитектурно-художественной подсветки (АХП).

Первый факт — непостоянный режим работы. В течение года продолжительность работы освещения в городе в вечернее время меняется: на смену влияет длина светового дня.

Например, осенью и зимой фонари в Москве включаются раньше, а выключаются позже, а весной и летом — наоборот. Интересно, что в самую короткую летнюю ночь электроэнергия потребляется в размере 450 тысяч киловатт-часов, а в зимнюю — 1,5 миллиона киловатт-часов.

Второй факт — погодный фактор. На уровень освещенности в столице влияют и погодные условия.

Так, в пасмурные дни уличные фонари и АХП могут включить раньше для обеспечения безопасности передвижения жителей по городу. Благодаря современным технологиям включение и отключение приборов освещения происходит удаленно.

Третий факт — выключение по очереди. Если фонари включаются одновременно, то отключение происходит в разное время.

Первой отключается подсветка на жилых многоквартирных домах в 23:00, а в 00:00 — на административных зданиях. После этого, в 01:00, выключается освещение на вестибюлях станций метро. В 03:00 архитектурно-художественную подсветку выключают на мостах в центральной части города, пишет РИА Новости.