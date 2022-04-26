ЦБ досрочно прекратил полномочия членов набсовета банка «Открытие»

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Банк России (ЦБ) в качестве единственного акционера банка «Открытие» принял решение досрочно прекратить полномочия членов наблюдательного совета кредитной организации. Об этом сообщили в пресс-службе «Открытия» во вторник, 26 апреля.

— Решение единственного акционера банка «Открытие» было обусловлено направленными в его адрес заявлениями членов наблюдательного совета Филипа Гаджина, Пола Голдфинча, Андрея Голикова, Анатолия Карачинского и Елены Титовой о сложении своих полномочий, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что новый состав набсовета не раскрывается в соответствии с требованиями законодательства, передает ТАСС.

До этого стало известно, что Евросоюз в рамках пятого пакета санкций против России заморозил активы ВТБ, «Новикомбанка», «Совкомбанка», банка «Открытие» и еще 14 военно-промышленных, машиностроительных, судостроительных и транспортных компаний.

Великобритания объявила о полной заморозке активов Сбербанка и Московского кредитного банка на территории государства. Помимо этого, Лондон ввел запрет на осуществление инвестиций в России, импорт продуктов черной металлургии РФ и заявил, что полностью избавится от российского угля в конце 2022 года.