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Reuters: Италия может временно национализировать принадлежащий «Лукойлу» НПЗ

Юлия Курганова

В мире
Reuters: Италия может временно национализировать принадлежащий «Лукойлу» НПЗ
Фото: Владимир Антропов, «Вечерняя Москва»

В Италии изучают возможность временно национализировать принадлежащий компании «Лукойл» нефтеперерабатывающий завод ISAB на Сицилии в случае введения санкций против российского энергетического сектора. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Уточняется, что глава Министерства экономического развития Италии Джанкарло Джорджетти собирается поднять вопрос о возможной национализации ISAB на заседании правительства в четверг, 28 апреля.

Во вторник, 26 апреля, итальянская газета Corriere della Sera сообщила об угрозе потери работы для 3,5 тысячи сотрудников ISAB. Такой сценарий вероятен в случае вступления в силу очередного пакет антироссийских санкций Евросоюза, который мог бы затронуть энергетический сектор.

По словам заместителя директора завода Клаудио Джерачи, в настоящее время предприятие, не имея доступа к банковским кредитам, перерабатывает только нефть «Лукойла», который не попал под санкции.

— Поскольку у нас нет доступа к кредитам на международном уровне, мы не можем больше нигде покупать сырую нефть, — сообщил он.

В марте Джерачи заявил о десятке компаний, которые отказались от работы с сицилийским НПЗ. В то же время, как отмечают итальянское издание, российские суда продолжают перевозить сырую нефть на завод, потому что запрет на заход в итальянские порты не касается перевозки энергоносителей и продовольствия.

Названо условие, при котором Италия может отказаться платить за газ в рублях. По словам источников, в ходе предварительной оценки Евросоюз пришел к выводу, что условия оплаты, выдвинутые Россией, являются явным нарушением санкций.

19 апреля глава МИД Венгрии и министр внешней торговли Петер Сийярто сообщил, что власти страны не планируют поддерживать введение санкций против России, которые распространяются на поставки нефти и газа.

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