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Названо условие, при котором Италия может отказаться платить за газ в рублях

Юлия Курганова

В мире
Названо условие, при котором Италия может отказаться платить за газ в рублях
Фото: Pixabay

Итальянские власти могут отказаться выполнять российские условия по оплате за газ, если Европейский союз придет к выводу, что это нарушает его санкции. Об этом сообщило во вторник, 19 апреля, агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

— Италия откажется выполнять новые условия оплаты за газ, которых требует Москва, если Европейский союз придет к выводу, что это нарушит санкции, — сказано в материале агентства.

По словам источников, в ходе предварительной оценки Евросоюз пришел к выводу, что условия оплаты, выдвинутые Россией, являются явным нарушением санкций. Отмечается, что итальянское правительство ждет, пока Брюссель завершит юридический анализ, прежде чем предпринимать какие-то действия.

19 апреля глава МИД Венгрии и министр внешней торговли Петер Сийярто сообщил, что власти страны не планируют поддерживать введение санкций против России, которые распространяются на поставки нефти и газа.

Россия в вопросе экспорта своих энергоресурсов должна ориентироваться на страны, которые готовы покупать отечественное голубое топливо на тех условиях, которые диктует Москва. Параллельно РФ стоит расширять свое влияние в газовом сегменте на Восток. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил политолог Дмитрий Журавлев, комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Париж не нуждается в российском газе. По мнению эксперта, подобные высказывания главы Франции стоит воспринимать как намек на то, что они всерьез размышляют заменить российские источники на алжирские или американские.

В конце марта российский президент Владимир Путин заявил о переводе в рубли оплаты поставок природного газа в страны, которые ввели антироссийские санкции. Это сделано с целью отказа от расчетов в долларах и других иностранных валютах.

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