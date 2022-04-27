Службы примирения в школах Москвы помогут решить непростые ситуации между учениками

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В школах Москвы появятся службы примирения, с помощью которых можно будет решить непростые ситуации между учениками, педагогами и родителями. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Школьные службы примирения — это целая экосистема, которая помогает в достижении взаимопонимания в ученическом сообществе, развитии позитивного общения, противодействии буллингу и способствует мирному разрешению споров и конфликтных ситуаций, закреплению этого как культурной традиции. Такие службы примирения появятся в 400 школах в каждом округе, — рассказала заммэра.

Восстановительные техники уже используют в 127 школах, а в 380 образовательных учреждениях преподаватели прошли необходимое обучение. Примечательно, что в работе служб участвуют и сами ученики, так как порой им бывает проще договориться друг с другом.

Школьная служба помогает в решении конфликта в тех ситуациях, когда ссора произошла между детьми или между учеником и учителем. Каждая ситуация будет рассматриваться в индивидуальном порядке, обратиться к специалистам может любая сторона.

Стать членом службы примирения могут сотрудники образовательных организаций. Для этого они должны пройти семинары в Городском психолого-педагогическом центре. Кроме того, вступить в службу в роли волонтеров имеют право и школьники, однако они тоже обязаны пройти обучение и быть старше 14 лет.

На официальном сайте мэра Москвы заключили, что если конфликт выходит за рамки школы, то к разрешению ситуации подключатся специалисты Городского психолого-педагогического центра.

Соцзащита сегодня активно развивается: меняются подходы и стандарты обслуживания, сотрудники регулярно повышают квалификацию и предоставляют москвичам качественные соцуслуги. Уже 14 лет в Москве работает Институт дополнительного профессионального образования работников социальной сферы (ИДПО). Директор института Ирина Германова рассказала, как развивается дополнительное профобразование в социальном секторе столицы.