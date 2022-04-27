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Капитальный ремонт начался в центре госуслуг «Мои документы» на северо-западе Москвы

Георгий Соланович

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Капитальный ремонт начался в центре госуслуг «Мои документы» на северо-западе Москвы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, проспект Маршала Жукова, 35к1 Карта всех событий

Специалисты начали капитальный ремонт здания филиала центра госуслуг «Мои документы» в столичном районе Хорошево-Мневники. Об этом в среду, 27 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Сейчас уже выполнено порядка 15 процентов работ. Специалисты демонтировали перегородки, подвесные потолки, напольные покрытия на двух этажах. Ведется устройство новых перегородок и стяжка полов, — уточнил начальник управления департамента капитального ремонта города Алексей Васютин.

По его словам, рабочие приведут в порядок межпанельные швы на фасаде, заменят покрытие кровли и входную группу филиала. Кроме того, в центре обновят все инженерные системы.

После перепланировки помещений на первом этаже здания обустроят кабинет приема посетителей. На третьем этаже центра расположатся зона приема посетителей с 53 окнами, раздевалки для персонала, архив и столовая.

На официальном сайте мэра Москвы отметили, что на время проведения капремонта посетителей будут принимать в центрах госуслуг районов Щукино, Строгино и Митино. Работы планируется завершить в конце года.

5 апреля 2021 года в Северном административном округе мэр Москвы Сергей Собянин открыл шестой флагманский офис «Мои документы». За это время в центр обратились более 160 тысяч горожан. Чаще всего жители интересовались регистрацией транспортных средств. А у молодоженов появилась уникальная возможность заключить брак в отдельном зале с красивой фотозоной для памятных фотографий.

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