Собянин пригласил москвичей на фестивали «Пасхальный дар» и «Московская весна»

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх всея Руси Кирилл посетили площадку фестиваля «Пасхальный дар» на Тверской площади. Об этом в среду, 27 апреля, сообщает агентство городских новостей «Москва».

— Наш фестиваль не заканчивается. 30 числа (апреля — прим. «ВМ») мы переходим плавно в фестиваль «Московская весна». Это фестиваль, посвященный Дню Победы, мероприятиям, связанным с нашей историей. Это военные песни, военная тематика. И, конечно, встреча по-настоящему весны в городе. Так что всех приглашаю, — отметил глава города.

Также он добавил, что фестиваль «Пасхальный дар» будет проходить более чем на 20 площадках города. В качестве одного из его ключевых направлений мэр выделяет благотворительность. В общей сложности в программе фестиваля одна тысяча мастер-классов, 150 часов сценических программ и более 40 спортивных мероприятий, сообщает агентство.

Ранее Собянин рассказал, что 23 апреля на столичных улицах состоялось открытие седьмого благотворительного фестиваля «Пасхальный дар».

Помимо этого, жителям города рассказали о ходе мероприятия и местоположении фестивальных площадок. Так, 27 апреля в 17:00 на Святоозерской улице можно посмотреть спектакль. 28 апреля на Профсоюзной улице в 17:00 Пушкинский музыкальный театр покажет спектакль «Котенок Гав» о дружбе котенка и щенка.

В 18:00 приключения веселых и находчивых поросят «Три веселых поросенка, или Как подружиться с Волком» представит Московский детский театр марионеток. Спектакль «Когда взрослые спят» студии «Белый шар» представляет собой несколько сказок и зарисовок, которые познакомят зрителей с яркими образами.