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Москвичей пригласили на лучшие представления фестиваля «Пасхальный дар»

Анастасия Колоскова

Город
Москвичей пригласили на лучшие представления фестиваля «Пасхальный дар»
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, улица Тёплый Стан Карта всех событий

Желающих получить заряд весеннего настроения и сохранить ощущение праздника пригласили посетить театральные постановки и концерты, которые пройдут на окружных фестивальных площадках благотворительного фестиваля «Пасхальный дар».

Гости смогут увидеть как хорошо известные сказки, так и оригинальные постановки, а также послушать этно-фолк и любимые русские народные мелодии. На улице Теплый Стан 27 апреля в 18:00 зрителей ждут на сельской ярмарке, а перчаточные куклы и тантамарески вместе с живыми актерами «споют» частушки, «спляшут» и «поиграют» на балалайке или гармошке.

Все это будет в кукольной постановке «Всяко бывает» от фольклорного театра «Душегреи». А в четверг в 17:00 здесь пройдет показ спектакля Московского областного театра кукол «Принцесса Крапинка» по мотивам сказок голландской писательницы Анни Шмидт.

Этот же спектакль можно посмотреть 27 апреля в 17:00 на Святоозерской улице. 28 апреля на Профсоюзной улице в 17:00 Пушкинский музыкальный театр покажет спектакль «Котенок Гав» о дружбе котенка и щенка.

В 18:00 приключения веселых и находчивых поросят «Три веселых поросенка, или Как подружиться с Волком» представит Московский детский театр марионеток. Спектакль «Когда взрослые спят» студии «Белый шар» представляет собой несколько сказок и зарисовок, которые познакомят зрителей с яркими образами.

Увидеть его можно 27 апреля на улице Адмирала Руднева, начало — в 17:00. На бульвар Дмитрия Донского в четверг приглашает театр «Оранжевое небо».

В 17:00 там начнется спектакль «Теплый хлеб», а в 18:00 стартует «Путешествие «Голубой стрелы» — музыкальная сказка по мотивам одноименной книги Джанни Родари. На улице Перерва гостей фестивальной площадки 27 апреля в 17:00 порадует мудрая сказка «Цветик-семицветик» от актеров театра «Ля друзья».

Этот же спектакль можно увидеть 28 апреля в 18:00 на площадке на Коптевском бульваре. 28 апреля в 18:00 всех ждут «Дачные удовольствия» — знаменитые чеховские рассказы в постановке театра Николая Скорика.

Также этот спектакль на Вешняковской улице можно посмотреть 27 апреля в 18:00. На площади Славы в Кузьминках 27 апреля театр «Парапам» покажет поучительную историю «Мойдодыр», а в 18:00 на сцену выйдут герои другой книги — «Золушка» — в постановке театра «Чердак».

Два добрых героя 28 апреля встретят юных гостей и расскажут свои истории на площадке, которая работает в сквере возле станции метро «Некрасовка». «Маленького принца» представит театр «Томат» (начало — в 17:00), а «Доктора Айболита» покажут актеры театра «Пульсар» (начало — в 18:00).

На Ореховом бульваре 27 апреля в 17:00 можно посмотреть сказку «Аленький цветочек», подготовленную театром «Шкатулка» (в сквере у Гольяновского пруда этот спектакль покажут 28 апреля в 17:00), а ровно через час — отправиться в путешествие вместе с Дюймовочкой, куда приглашают актеры театра «Парабазис».

Увидеть спектакль «Аленький цветочек», но уже в постановке творческого объединения «Таратумб», можно 27 апреля в 17:00 в районе Куркино (на площадке, которая находится на Вешняковской улице, эту постановку представят 28 апреля в 17:00). А в 18:00 на пересечении улиц Соколово-Мещерской и Юровской начнется представление «Финист — ясный сокол» театра «Анкор».

Замечательная «Сказка о Золотом петушке» А. С. Пушкина наполнит жизнь театральной магией: актеры независимого театрального проекта Panama приглашают посмотреть свою работу 27 апреля в 17:00 на улицу Хачатуряна, а 28 апреля на этой площадке в 18:00 фолк-группа «Крапива» поможет зарядиться хорошим настроением и исполнит красивую музыку, в которой отлично сочетаются фолк, рок и ретро.

Гости площадки на улице Матвеевской 27 апреля в 18:00 смогут послушать выступление московской фолк-группы Vetka, которая исполняет музыку в стиле этно-электроника. А на следующий день в 18:00 театр «Привет» покажет кукольный спектакль «Пум-пу-рум» про волшебников и сказочников.

Этот же спектакль увидят гости площадки в сквере у Гольяновского пруда 27 апреля в 17:00. Посетителей всех фестивальных площадок ждут отличные угощения и приятные сувениры, а юных гостей приглашают посетить кулинарные и творческие мастер-классы.

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