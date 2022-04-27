Москвичам рассказали об инклюзивных спектаклях фестиваля «Пасхальный дар»

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Россия, Москва, Тверской бульвар Карта всех событий

В пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» рассказали об инклюзивных спектаклях, которые были показаны на площадках благотворительного фестиваля «Пасхальный дар».

— Более двух тысяч человек уже посмотрели инклюзивные спектакли проекта «Золотая маска», которые были показаны на сценах площадок благотворительного фестиваля «Пасхальный дар». Зрители радовались и переживали вместе с героями, но больше всего их покорили безграничные возможности актеров, среди которых были люди с особенностями развития и ограниченными возможностями здоровья, — говорится в сообщении.

Кроме того, театр неслышащих актеров «Недослов» пригласил зрителей фестивальных площадок на спектакль «О тебе», где речь идет о взаимоотношениях между мужчинами и женщинами, а особое внимание уделяется эмоциям человека.

Команда «Инклюзив Дэнс», где танцуют люди с ограниченными возможностями здоровья, показала инклюзивный концерт «Огни большого города». А спектакль «Кармен», в котором играют профессиональные актеры и артисты с ограниченными возможностями здоровья, в рамках «Пасхального дара» представил центр творческих проектов «Инклюзион».

Интегрированная театральная студия «Круг II» подготовила медиаспектакль «За ритмом», где играют в том числе и люди с особенностями развития. В постановке исследуются музыка и способность души различать и понимать неслышимое, но существующее. Гости слышат ритм капающей воды, брошенного камня или бамбуковых шестов.

Театр кукол «Котофей» пригласил на яркий спектакль «Не совсем теремок», в котором перчаточные куклы показывают, как легко можно оживить сказку и подарить зрителям ощущение праздника.

У жителей столицы еще есть возможность познакомиться с инклюзивным театром и побывать на площадках фестиваля «Пасхальный дар». Так, 27 апреля на Тверском бульваре в 18:00 и 28 апреля в бульварной зоне 16-го микрорайона Зеленограда в 17:00 театр кукол «Котофей» покажет спектакль «Не совсем теремок».

С 23 по 28 апреля на 23 площадках в центре столицы и округах пройдет фестиваль «Пасхальный дар». Отмечается, что он будет традиционно посвящен благотворительности. Специально для фестиваля было испечено 15 тысяч куличей, уточнил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.