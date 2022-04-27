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В Москве обустроят 11 парковок для автобусов около точек притяжения туристов

Лейла Алиева

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В Москве обустроят 11 парковок для автобусов около точек притяжения туристов
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, музей-заповедник Коломенское Карта всех событий

В Москве для автобусов построят еще 11 парковочных мест около точек притяжения туристов. Об этом в среду, 27 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Еще 11 парковочных мест для автобусов появятся в Москве около точек притяжения туристов. Мы сделали это по просьбе представителей бизнеса. Для предпринимателей это дополнительная мера поддержки внутреннего туризма, а для пассажиров — удобство и сокращение времени поездки, — говорится в сообщении.

Отмечается, что уже в начале мая новые места начнут обустраивать у парка «Коломенское», «Москвы-Сити», причала на Москве-реке, а также у вокзалов.

В Москве обустроят 11 парковок для автобусов около точек притяжения туристов Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Парковки для автобусов отмечены дорожными знаками и информационными щитами. Они повышают безопасность движения, так как автобусы паркуются по правилам и не мешают проезжать другим. Чаще всего ими пользуется туристический транспорт, утончили Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого стало известно, что в столице к июлю появятся 300 дополнительных парковочных мест для жителей города. Уточняется, что в общей сложности количество парковочных мест для жителей превысит 1700. Новые места будут организованы в тех районах, где москвичам сложно найти парковку для автомобиля.

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