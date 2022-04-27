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Подмосковье увеличило экспорт продукции в Казахстан

Ирина Игнатенко

Общество
Подмосковье увеличило экспорт продукции в Казахстан
Фото: Pixabay

За прошлый год объем экспортируемой продукции агропромышленного комплекса Московской области в Казахстан составил порядка 300 тысяч тонн.

— За первые два месяца текущего года мы видим существенный рост и не планируем останавливаться на достигнутом, — отметил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

По итогам первых двух месяцев текущего года экспорт продукции Московской области в денежном эквиваленте составил 50 миллионов долларов. При этом по итогам прошлого года объем экспорта вырос на 40 процентов.

Самыми популярными товарами экспорта в Казахстан из Подмосковья являются напитки, кондитерские изделия, сыры и корма для домашних животных. Их доля от общего подмосковного экспорта в Казахстан составляет 30 процентов, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

До этого эксперты сообщили, что российские доходы от экспорта нефти в апреле могут значительно превзойти показатели за аналогичный период в предыдущие годы. Экспорт российской нефти и производных от нее продуктов увеличился с 3,3 миллиона баррелей ежедневно в марте до 3,6 миллиона в апреле, несмотря на антироссийские санкции Запада.

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