В Петербурге выросла конкуренция среди IT-специалистов

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Руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО Мария Бузунова рассказала о тенденциях, которые наблюдается в настоящее время в IT-секторе Петербурга.

С конца февраля 2022 года петербургские работодатели из IT-сферы начали либо сокращать число новых вакансий (по итогам марта количество сократилось на 21 процент), либо полностью «замораживать» поиск и найм новых работников данной специальности. В свою очередь петербуржцы, заинтересованные в работе в сфере высоких технологий, наоборот, взвинтили активность и стали лидерами по числу новых резюме и мониторингу рынка.

За последний месяц петербуржцы разместили на 18 процентов резюме в IT-секторе больше, чем в начале года.

Ранее на одну вакансию в IT-сфере Петербурга в среднем откликались порядка одного-двух кандидатов, что говорило о дефиците кадров. Теперь же в данной сфере число конкурентов выросло до трех-четырех человек.

Как отмечают эксперты, в настоящее время в Петербурге представлено более 11 тысяч вакансий в IT-секторе, передает издание «Невские новости».

До этого бывший советник президента России по развитию интернета, председатель совета Фонда развития цифровой экономики (ФРЦЭ) Герман Клименко предложил изменить подход к высшему образованию в сфере IT-технологий.