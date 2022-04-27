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Путин поручил отменить уголовную ответственность по части налоговых преступлений

Евгений Белоусов

Экономика
Путин поручил отменить уголовную ответственность по части налоговых преступлений
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 июня подготовить поправки об отмене уголовной ответственности по налоговым преступлениям, если недоимки будут полностью возмещены. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в среду, 27 апреля.

— Обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих вынесение следственными органами постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по преступлениям, связанным с уклонением от уплаты налогов и иных обязательных платежей, при условии уплаты в полном объеме недоимки, пеней и штрафов, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в законопроекте необходимо предусмотреть сокращение сроков давности привлечения к уголовной ответственности по составам указанных преступлений.

До этого Путин поручил добиться снижения уровня бедности населения и неравенства граждан по доходам в 2022 году. Также глава государства поручил правительству представить предложения о дополнительной индексации пенсий, социальных выплат, зарплат бюджетников, МРОТ и прожиточного минимума.

Чего стоит ожидать от индексации, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. По его словам, есть два способа индексации пенсий.

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