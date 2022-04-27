Самолет с Ярошенко приземлился во Внуково

Фото: Пресс-служба Внуково

Самолет с летчиком Константином Ярошенко приземлился в Москве. Об этом сообщает со ссылкой на свой источник РИА Новости в среду, 27 апреля.

Кадры с приземлением российского летчика уже попали на видео. В аэропорту Ярошенко встретила семья, которая не видела его целых 12 лет, пока он был в американской тюрьме. По признанию самого летчика, справиться с длительным заключением ему помогли семья и вера.

Ярошенко обменяли на американца Тревора Рида, которого в России приговорили к девяти годам колонии за применение насилия в отношении правоохранителей. Ярошенко был приговорен в США к 20 годам за сговор по контрабанде наркотиков.

4 июня 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что допускает возможность обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном. Отвечая на вопрос, планируют ли российские власти освободить заключенных в РФ американцев Тревора Рида и Пола Уилана (приговорен в Москве к шестнадцати годам лишения свободы за шпионаж — прим. «ВМ»), президент отметил, что знает о заключенных в России гражданах США.