Столичные службы капитально отремонтируют свыше тысячи крыш жилых домов

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Специалисты Комплекса городского хозяйства займутся проведением капитального ремонта около 1,2 тысячи крыш многоквартирных домов. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— Работы пройдут в рамках региональной программы капитального ремонта, приведем в порядок 1 179 кровель общей площадью 1,7 миллиона квадратных метров. Из них 79 процентов — плоские наплавляемые крыши, остальные — металлические скатные, — отметил он.

Заммэра добавил, что больше всего объектов будет отремонтировано в Южном и Северо-Восточном административных округах.

В ходе работ городские службы полностью заменят кровельное покрытие, отремонтируют стыки плит, места примыкания кровли к фронтонам и карнизам, а также обновят ограждения, говорится в релизе.

Помимо этого, стало известно, что городские службы объявили о переводе коммунальной техники на летний режим работы.

Уточняется, что в общей сложности будет задействовано 19 тысяч единиц дорожно-уборочной техники, 7,5 тысячи единиц сопутствующей техники и более 30 тысяч средств малой механизации.

Во вторник, 26 апреля, Петр Бирюков рассказал, что в столице начали ремонтировать городские дороги, в общей сложности планируется ремонт более 23 миллионов квадратных метров магистралей, улиц, дворовых территорий и проездов.