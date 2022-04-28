Бывшего губернатора Сахалинской области приговорили к 15 годам колонии

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Городской суд Южно-Сахалинска приговорил бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина к 15 годам колонии строгого режима. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщили в судебной инстанции.

В суде добавили, что Хорошавину также назначили наказание в виде штрафа размером 500 миллионов рублей.

— Присудили 15 лет в колонии строгого режима и 500 миллионов штрафа, — уточнили в суде.

Отмечается, что бывший губернатор Сахалинской области обвиняется в получении взяток и в приготовлении в получении взяток. В отношении Хорошавина заведено два уголовных дела.

Так, согласно материалам второго УД, обвиняемый в 2014 году организовал группу, которая незаконно получала деньги от кандидатов в депутаты городской думы Южно-Сахалинска пятого созыва. В сумме злоумышленники получили более 100 миллионов рублей, передают «Известия».

26 апреля городской суд Москвы не удовлетворил ходатайство защиты экс-заместителя директора ФСИН Олега Коршунова об освобождении от отбывания наказания.

Адвокат Коршунова подавал ходатайство об освобождении отбывания наказания для своего клиента в связи с тяжелой болезнью. Однако суд не удовлетворил его.

В январе текущего года защитник Коршунова подавал аналогичную просьбу в Лефортовский суд, но она также не была одобрена.

Летом 2019 года бывший заместитель главы ФСИН Олег Коршунов был приговорен к семи годам колонии общего режима со штрафом в размере 900 тысяч рублей за аферу с государственными контрактами на изготовление обуви.