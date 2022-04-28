Москвичам назвали спектакли, которые пройдут в последний день фестиваля «Пасхальный дар»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Жителям города рассказали о спектаклях, которые пройдут в последний день фестиваля «Пасхальный дар». Об этом в четверг, 28 апреля, сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы.

— В заключительный день фестиваля «Пасхальный дар», 28 апреля, на окружных площадках пройдут театральные постановки и концерты. Здесь покажут и хорошо известные сказки, и оригинальные постановки. Прозвучит этно-фолк и любимые русские народные мелодии, — говорится в сообщении.

Так, на улице Теплый Стан в 17:00 пройдет постановка спектакля Московского областного театра кукол «Принцесса Крапинка» по мотивам сказок голландской писательницы Анни Шмидт. Это история об очаровательной принцессе и ее родителях, которые однажды забыли об условии, поставленном колдуньей.

Спектакль «Аленький цветочек» можно будет увидеть на Вешняковской улице в 17:00 в постановке творческого объединения «Таратумб». Более подробную информацию о других мероприятиях можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Также стало известно, что на площадках благотворительного фестиваля «Пасхальный дар» пройдет ряд инклюзивных спектаклях. Театр неслышащих актеров «Недослов» пригласил зрителей фестивальных площадок на спектакль «О тебе», где речь идет о взаимоотношениях между мужчинами и женщинами, а особое внимание уделяется эмоциям человека.

Команда «Инклюзив Дэнс», где танцуют люди с ограниченными возможностями здоровья, показала инклюзивный концерт «Огни большого города».