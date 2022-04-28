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Politico: Киев запросил у Вашингтона ударные беспилотники Gray Eagle

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Politico: Киев запросил у Вашингтона ударные беспилотники Gray Eagle
Фото: Unsplash

Минобороны Украины запросило у Соединенных Штатов предоставить партию разведывательно-ударных беспилотников (БПЛА) MQ-1C Gray Eagle, вооруженных ракетами AGM-114 Hellfire. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщило издание Politico.

По информации газеты, украинское оборонное ведомство ожидает от Штатов положительного ответа, однако пока что передача Киеву беспилотников «кажется сомнительной». Все дело в том, что в США действуют строгие нормы в вопросе поставок беспилотников.

Так, ограничения помешали Америке продать БПЛА даже своим союзникам — Катару и Индонезии.

В Politico утверждают, что в Пентагоне сначала оценят, действительно ли на Украине будут способны эффективно использовать данный тип вооружения, передает ТАСС.

До этого министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс заявила, что сейчас самое время увеличить количество поставок вооружения Киеву. По ее словам, именно такое решение обеспечит мир на Украине.

Кроме того, глава МИД Британии призвала усилить санкционное давление на Россию, а также исключить страну из Группы двадцати.

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